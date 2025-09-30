ua en ru
Отстают на 25 лет. Трамп похвастался превосходством США над РФ и Китаем

США, Вторник 30 сентября 2025 17:15
UA EN RU
Отстают на 25 лет. Трамп похвастался превосходством США над РФ и Китаем Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Соединенные Штаты опережают Россию и Китай в сфере субмарин, однако уже через несколько лет страны сравняются между собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление американского лидера Дональда Трампа.

Во время выступления перед американскими генералами он заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай в сфере подводных лодок.

"РФ на втором месте, Китай - на третьем, но они догоняют нас. Через пять лет они сравняются с нами", - отметил Трамп.

Президент США также добавил, что американские подводные лодки "абсолютно невидимы".

"Наши подводные лодки просто притаились, но я уверен, что нам не придется их использовать", - подчеркнул он.

Встреча с генералами

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет созвал экстренное совещание с участием сотен американских генералов. Предположительно, он будет обсуждать с руководителями оборонную стратегию.

Гегсет во время своего выступления отметил, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира". Он подчеркнул, что "единственные люди, которые заслуживают мира, - это те, кто готов вести войну, чтобы его защитить".

Ранее РБК-Украина писало, что в начале сентября американский лидер подписал указ о переименовании Министерства обороны в "Министерство войны". Таким образом Трамп вернул название, которое использовалось с 1789 до 1947 года - тогда американские чиновники пытались подчеркнуть роль Пентагона в предотвращении конфликтов.

