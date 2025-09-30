Глава Пентагону закликав американських генералів готуватися до війни
Сполучені Штати Америки повинні бути готові до війни заради "захисту миру".
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава Пентагону Піт Гегсет заявив під час зустрічі з американськими генералами у Вірджинії.
"Готуйтеся до війни. Не тому, що ми хочемо війни. А тому, що ми хочемо миру", - закликав генералів Гегсет.
За його словами, "єдині люди, які заслуговують на мир, - це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити".
"Ось чому пацифізм є таким наївним і небезпечним... Або ви захищаєте свій народ і суверенітет, або ви будете підкорятися чомусь або КОМУСЬ", - додав глава Пентагону.
Нарада генералів США
Нагадаємо, на початку вересня президент США Дональд Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони на "Міністерство війни". Таким чином він поновив назву, що використовувалася з 1789 до 1947 року - в цей період чиновники намагалися підкреслити роль Пентагону в запобіганні конфліктам.
Однак у Пентагоні вкрай незадоволені таким перейменуванням.
Днями глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про скликання екстреної наради за участю сотень американських генералів. Видання Bloomberg припустило, що очільник відомства прагне обговорити з керівниками оборонну стратегію.