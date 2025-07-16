Обшуки в квартирі матері "Джуса": ДБР пояснило свої дії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар ДБР.

"ДБР діє виключно в межах закону та з повагою до памʼяті загиблих Героїв", - зазначила речниця ДБР Тетяна Сапьян на запитання про обшуки в квартирі матері Героя Украіни Джуса.

За її словами, працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо шахрайства та ухилення військовослужбовцем від проходження військової служби. У межах цього провадження проводилась низка процесуальних дій.

11 липня 2025 року ДБР провело чотири обшуки у місцях, де підозрюваний жив або тимчасово перебував. Усі дії проводилися за рішенням суду й відповідно до закону.

Одним із таких місць була квартира в Харкові, де військовий мешкав до того, як йому оголосили підозру - до ранку 10 липня.

Сапьян зауважила, що кримінальне провадження та проведенні слідчі дії жодним чином не стосуються матері загиблого льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова та були направлені виключно на отримання доказів протиправної діяльності фігуранта.

"Бюро з повагою ставиться до кожного захисника України та шанує пам’ять полеглих Героїв. Жодна процесуальна дія не може принижувати їхню гідність чи знецінювати їхній подвиг. Просимо журналістів не реагувати на інформаційні маніпуляції та довіряти тільки офіційним джерелам", - сказала Сапьян.

Що передувало

Сьогодні у ЗМІ поширилась інформація про те, що слідчі ДБР провели обшуки в квартирі Героя України, льотчика Андрія "Джуса" Пільщикова. Дії ДБР, ймовірно, пов'язані зі справою активіста та керівника громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна.

Що відомо про справу Шабуніна

11 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Йому закидають ухилення від проходження військової служби та використання авто, призначеного для потреб ЗСУ.

За даними слідства, Шабунін, мобілізований у 2022 році, тривалий час не з’являвся у військову частину, прикриваючи відсутність відрядженнями до цивільних установ, не пов’язаних із Силами оборони.

Обшуки відбулися у його будинку в Києві та у військовій частині в Чугуєві, куди його нещодавно перевели.

Також слідчі повідомили, що він щомісяця отримував понад 50 тисяч гривень грошового забезпечення.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.