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Зеленський на фракції СН озвучив кандидатів у Кабмін: хто у списку

Київ, Середа 16 липня 2025 20:34
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Зеленський на фракції СН озвучив кандидатів у Кабмін: хто у списку Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з нардепами від "Слуги народу" озвучив список кандидатів у новий Кабінет міністрів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в парламенті.

За словами джерела, президент зачитав список кандидатів, він збігається з тим, який ми писали раніше:

  • Юлія Свириденко - прем'єр-міністр;
  • Денис Шмигаль - очолить Міноборони і Мінстратегпром;
  • Михайло Федоров - перший віцепрем'єр;
  • Тарас Качка - віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;
  • Олексій Соболєв - очолить Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології;
  • Герман Галущенко - міністр юстиції;
  • Світлана Гринчук - міністр енергетики;
  • Денис Улютін - міністр соціальної політики;
  • Микола Точицький залишає посаду глави Мінкульту, щодо нового кандидата тривають консультації.

Решта міністрів зберігають свої посади.

Зеленський на фракції СН озвучив кандидатів у Кабмін: хто у спискуФото: фракція СН зібралася на засідання із президентом Володимиром Зеленським (facebook.com/marikovski)

Джерело також додало, що все ще не визначилися з кандидатурою посла у США, можуть призначити Ольгу Стефанішину, "але тоді незрозуміло, куди призначать Рустема Умєрова".

Міністр єдності Олексій Чернишов також втратив свою посаду. За словами співрозмовника, функціонал розформованого Міністерства єдності передали Мінсоцполітики.

Зазначимо, у списку кандидатів немає міністра Кабміну. Цю посаду в уряді Шмигаля обіймав Олег Немчінов. Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що ця посада буде ліквідована згідно з пропозицією Зеленського, функції будуть передані до Секретаріату Кабінету міністрів.

До речі, інформацію джерел РБК-Україна про кадри вже підтвердив лідер фракції СН у Раді Давид Арахамія.

Хто залишається в Кабміні:

  • Андрій Сибіга, міністр закордонних справ;
  • Сергій Марченко, міністр фінансів;
  • Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я;
  • Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ;
  • Олексій Кулеба, віцепрем'єр, міністр відновлення та розвитку територій;
  • Матвій Бідний, міністр молоді та спорту;
  • Наталія Калмикова, міністр ветеранів;
  • Оксен Лісовий, міністр освіти і науки.

Перезавантаження Кабміну

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряд.

Таке рішення було прийнято в рамках масштабного перезавантаження Кабміну. Всі деталі - в матеріалі РБК-Україна.

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