Відставка Малюка та удар РФ по енергетиці України: новини за 13 січня

Напад у школі Києва: 14-річному підлітку оголосили підозру в замаху на життя двох людей

За даними прокурорів, учень 9 класу заздалегідь підготувався до нападу та вранці 12 січня прийшов до школи з ножем. Унаслідок інциденту 39-річна вчителька та 14-річний школяр зазнали тяжких поранень і перебувають у лікарні.

Сам підозрюваний також госпіталізований та знаходиться під наглядом правоохоронців. Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу - тримання під вартою.

Російська нафта "застрягла" в морі через втрату індійського ринку, - Bloomberg

Танкери, які перевозять російську нафту, масово накопичуються в морі. Одна з основних причин - втрата індійського ринку.

За інформацією видання, за чотири тижні до 11 січня Росія відвантажувала в середньому 3,42 млн барелів нафти на добу. Це приблизно на 450 тисяч барелів на добу менше докризового піку перед Різдвом.

Пожежі, руйнування та жертви: все про атаку РФ на Київ, Одесу, Харків та інші міста

В ніч на 13 січня січня і зранку Росія масовано атакувала Україну дронами, балістикою та крилатими ракетами. Під ударом опинились Київ, Харків, Одеса та інші міста, внаслідок чого були зафіксовані пожежі, руйнування та інші наслідки.

Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через удари Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на вимогу Києва.

За його словами, причиною стали російські удари по Україні та ігнорування Москвою мирних ініціатив, що просуваються під егідою США.

Рада підтримала відставку Василя Малюка з посади голови СБУ 235-ма голосами "за"

Тимчасово виконувати обов'язки голови Служби безпеки України буде начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара.

Натомість Малюк заявив про свій намір залишатися в системі, наголосивши, що СБУ продовжить завдавати ударів окупанту у тилу та на фронті.

Сили оборони України зменшили власні втрати на 13% та зірвали плани РФ, - Сирський

За словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, наші воїни щомісяця нищать вже більше російських військових, ніж країна-агресор призиває.

"Водночас, упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13%", - зазначив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив про плани РФ захопити Одесу у 2025 році

Україна вдарила ракетами по заводу з виробництва дронів у Ростовській області, - Генштаб

Йдеться про "Атлант Аеро", який здійснює проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

Крім того, уражено низку цілей противника на тимчасово окупованих територіях: ЗРК "Тор", ЗРК "Тунгуска", радіолокаційну станцію П-18-2 "Прима", склад боєприпасів та місця зосередження окупантів.