Сирський розповів про зменшення втрат українських військових у 2025 році

Україні вдалося скоротити втрати серед військовослужбовців протягом 2025 року. Вони зменшилися на 13%.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу.

"Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій", - підкреслив головнокомандувач.

За словами Сирського, минулий рік довів здатність України системно виснажувати ворога та суттєво знижувати його потенціал.

"Упродовж 2025 року нам вдалося зменшити число власних втрат особового складу на 13% ", - зазначив він.

Втрати України у війні

Повномасштабна агресія Росії проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року, вже триває понад 1418 днів.

У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії озвучив дані про загиблих українських військових. Тоді він назвав цифру у 31 тисячу.

Водночас президент відмовився розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також Зеленський заявив, що рішення не розголошувати інформацією про втрати української армії було прийнято спільно з військовими.

Вже у лютому 2025 року в інтерв'ю NBC News глава держави сказав, що у війні з Росією Україна втратила понад 46 тисяч військових, десятки тисяч вважаються зниклими безвісти, поранення дістали 380 тисяч бійців.

"Ми зафіксували втрати: 46 000+ загиблих солдатів. Є ще десятки тисяч зниклих безвісти і в полоні. Не можна напевно, бо зниклі можуть бути мертві або перебувати у полоні. Десь 380 тисяч поранені", - повідомив він.