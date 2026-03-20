Відсотки за депозитами можуть впасти: чи варто відкривати рахунок зараз?

Читайте також: В Україні запрацював новий банк без відділень

Головне:

Зниження ставок: Протягом наступних двох місяців банки можуть зменшити дохідність гривневих вкладів на 0,5%;

Очікувані цифри: Середні ставки будуть у межах 12,5–14% річних, а максимальні — до 15,5%;

Найвигідніші терміни: Найбільший прибуток банки пропонуватимуть на депозити терміном 6-9 місяців або на 1 рік.

Якою буде дохідність вкладів

Незважаючи на те, що Нацбанк залишив облікову ставку без змін, банки можуть почати знижувати дохідність депозитів до таких значень:

Середні ставки – на кінець весни очікуються в межах 12,5–14% річних.

Максимальні ставки – у травні можуть сягати 15,5%.

Чому можуть знизитися відсотки за депозитами

"Банки планують переглянути дохідність депозитів, щоб мати змогу видавати більше кредитів", - вважає представник "Глобус Банку".

За словами Дмитра Замотаєва, якщо інфляція буде низькою, а гривня стабільною, вкладники все одно зможуть заробити та зберегти свої заощадження.

На який строк варто відкрити гривневий депозит

У другому кварталі року, зазначає співрозмовник, найкращі умови банки пропонуватимуть на такі вклади: