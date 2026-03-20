Відсотки за депозитами можуть впасти: чи варто відкривати рахунок зараз?

07:30 20.03.2026 Пт
2 хв
На який строк варто класти гривню на депозит
aimg Дмитро Сидоров
Фото: Дохідність вкладів у гривні може знизитися (прес-центр НБУ)

Протягом квітня та травня середні ставки за гривневими вкладами можуть впасти на 0,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директора департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитра Замотаєва.

Головне:

  • Зниження ставок: Протягом наступних двох місяців банки можуть зменшити дохідність гривневих вкладів на 0,5%;
  • Очікувані цифри: Середні ставки будуть у межах 12,5–14% річних, а максимальні — до 15,5%;
  • Найвигідніші терміни: Найбільший прибуток банки пропонуватимуть на депозити терміном 6-9 місяців або на 1 рік.

Якою буде дохідність вкладів

Незважаючи на те, що Нацбанк залишив облікову ставку без змін, банки можуть почати знижувати дохідність депозитів до таких значень:

  • Середні ставки – на кінець весни очікуються в межах 12,5–14% річних.
  • Максимальні ставки – у травні можуть сягати 15,5%.

Чому можуть знизитися відсотки за депозитами

"Банки планують переглянути дохідність депозитів, щоб мати змогу видавати більше кредитів", - вважає представник "Глобус Банку".

За словами Дмитра Замотаєва, якщо інфляція буде низькою, а гривня стабільною, вкладники все одно зможуть заробити та зберегти свої заощадження.

На який строк варто відкрити гривневий депозит

У другому кварталі року, зазначає співрозмовник, найкращі умови банки пропонуватимуть на такі вклади:

  • від 6 до 9 місяців;
  • на 1 рік.

Нагадаймо, 19 березня Нацбанк прийняв рішення залишити облікову ставку на рівні 15% з огляду на зростання рівня інфляції та інфляційних очікувань. В основному зростання цін спровоковане збільшенням вартості нафти і газу на світовому ринку на тлі військових дій на Близькому Сході.

В результаті розгортання війни проти Ірану, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн прогнозую, що ціна дизпалива на АЗС наступного тижня може зрости до 90 гривень за літр.

19 березня дизпаливо в середньому коштувало 75,99-82,99 гривень за літр, бензин А-95 (стандарт) – 68,99-72,99 гривень.

