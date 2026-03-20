RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Проценты по депозитам могут упасть: стоит ли открывать счет сейчас?

07:30 20.03.2026 Пт
2 мин
На какой срок стоит класть гривну на депозит
aimg Дмитрий Сидоров
Фото: Доходность вкладов в гривне может снизиться (пресс-центр НБУ)

В течение апреля и мая средние ставки по гривневым вкладам могут упасть на 0,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева.

Главное:

  • Снижение ставок: В течение следующих двух месяцев банки могут уменьшить доходность гривневых вкладов на 0,5%;
  • Ожидаемые цифры: Средние ставки будут в пределах 12,5-14% годовых, а максимальные - до 15,5%;
  • Самые выгодные сроки: Наибольшую прибыль банки будут предлагать на депозиты сроком 6-9 месяцев или на 1 год.

Какой будет доходность вкладов

Несмотря на то, что Нацбанк оставил учетную ставку без изменений, банки могут начать снижать доходность депозитов до таких значений:

  • Средние ставки - на конец весны ожидаются в пределах 12,5-14% годовых.
  • Максимальные ставки - в мае могут достигать 15,5%.

Почему могут снизиться проценты по депозитам

"Банки планируют пересмотреть доходность депозитов, чтобы иметь возможность выдавать больше кредитов", - считает представитель "Глобус Банка".

По словам Дмитрия Замотаева, если инфляция будет низкой, а гривна стабильной, вкладчики все равно смогут заработать и сохранить свои сбережения.

На какой срок стоит открыть гривневый депозит

Во втором квартале года, отмечает собеседник, лучшие условия банки будут предлагать на такие вклады:

  • от 6 до 9 месяцев;
  • на 1 год.

Напомним, 19 марта Нацбанк принял решение оставить учетную ставку на уровне 15% ввиду роста уровня инфляции и инфляционных ожиданий. В основном рост цен спровоцирован увеличением стоимости нефти и газа на мировом рынке на фоне военных действий на Ближнем Востоке.

В результате развертывания войны против Ирана, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозирую, что цена дизтоплива на АЗС на следующей неделе может вырасти до 90 гривен за литр.

19 марта дизтопливо в среднем стоило 75,99-82,99 гривен за литр, бензин А-95 (стандарт) - 68,99-72,99 гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
