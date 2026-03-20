Проценты по депозитам могут упасть: стоит ли открывать счет сейчас?

В течение апреля и мая средние ставки по гривневым вкладам могут упасть на 0,5%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева.
Главное:
Несмотря на то, что Нацбанк оставил учетную ставку без изменений, банки могут начать снижать доходность депозитов до таких значений:
"Банки планируют пересмотреть доходность депозитов, чтобы иметь возможность выдавать больше кредитов", - считает представитель "Глобус Банка".
По словам Дмитрия Замотаева, если инфляция будет низкой, а гривна стабильной, вкладчики все равно смогут заработать и сохранить свои сбережения.
Во втором квартале года, отмечает собеседник, лучшие условия банки будут предлагать на такие вклады:
Напомним, 19 марта Нацбанк принял решение оставить учетную ставку на уровне 15% ввиду роста уровня инфляции и инфляционных ожиданий. В основном рост цен спровоцирован увеличением стоимости нефти и газа на мировом рынке на фоне военных действий на Ближнем Востоке.
В результате развертывания войны против Ирана, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозирую, что цена дизтоплива на АЗС на следующей неделе может вырасти до 90 гривен за литр.
19 марта дизтопливо в среднем стоило 75,99-82,99 гривен за литр, бензин А-95 (стандарт) - 68,99-72,99 гривен.