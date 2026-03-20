Відсотки за депозитами можуть впасти: чи варто відкривати рахунок зараз?
Протягом квітня та травня середні ставки за гривневими вкладами можуть впасти на 0,5%.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директора департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитра Замотаєва.
Головне:
- Зниження ставок: Протягом наступних двох місяців банки можуть зменшити дохідність гривневих вкладів на 0,5%;
- Очікувані цифри: Середні ставки будуть у межах 12,5–14% річних, а максимальні — до 15,5%;
- Найвигідніші терміни: Найбільший прибуток банки пропонуватимуть на депозити терміном 6-9 місяців або на 1 рік.
Якою буде дохідність вкладів
Незважаючи на те, що Нацбанк залишив облікову ставку без змін, банки можуть почати знижувати дохідність депозитів до таких значень:
- Середні ставки – на кінець весни очікуються в межах 12,5–14% річних.
- Максимальні ставки – у травні можуть сягати 15,5%.
Чому можуть знизитися відсотки за депозитами
"Банки планують переглянути дохідність депозитів, щоб мати змогу видавати більше кредитів", - вважає представник "Глобус Банку".
За словами Дмитра Замотаєва, якщо інфляція буде низькою, а гривня стабільною, вкладники все одно зможуть заробити та зберегти свої заощадження.
На який строк варто відкрити гривневий депозит
У другому кварталі року, зазначає співрозмовник, найкращі умови банки пропонуватимуть на такі вклади:
- від 6 до 9 місяців;
- на 1 рік.
Нагадаймо, 19 березня Нацбанк прийняв рішення залишити облікову ставку на рівні 15% з огляду на зростання рівня інфляції та інфляційних очікувань. В основному зростання цін спровоковане збільшенням вартості нафти і газу на світовому ринку на тлі військових дій на Близькому Сході.
