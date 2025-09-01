Відсьогодні працівники ТЦК мають носити бодікамери: яке покарання передбачене за порушення

Відсьогодні, 1 вересня, всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра оборони України Дениса Шмигаля.
За словами міністра, усі співробітники ТЦК будуть зобов’язані носити бодікамери та фіксувати дії під час комунікації з громадянами. У разі відсутності запису або порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність.
"Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщення ТЦК, а також захистити права обох сторін", - зазначив Шмигаль.
На початку серпня нинішнього року забезпеченість працівників бодікамерами становила близько 85%. Міноборони продовжує закупівлю додаткових пристроїв, щоб повністю покрити всі підрозділи.
Раніше РБК-Україна писало, що мобільні ТЦК в Україні працюють на законних підставах і вже діють у деяких регіонах. Це ті самі територіальні центри комплектування, але без прив’язки до фіксованої локації. Вони можуть змінювати місце розташування, що підвищує безпеку на тлі російських обстрілів.
Закон не забороняє таку форму роботи, а цифровізація дозволяє здійснювати всі необхідні дії дистанційно. Рішення про їх функціонування ухвалює Командування Сухопутних військ.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 5 листопада 2025 року. Мобілізація здійснюється відповідно до норм законодавства та рішень військового командування.
Виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років залишається забороненим. Жінок до війська не мобілізують - вони можуть вступати на службу виключно добровільно.
