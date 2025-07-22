Мобільні ТЦК: що це таке і чому вони необхідні в Україні

Мобільні ТЦК в Україні можуть працювати на законних підставах. Такі територіальні центри комплектування навіть необхідні на тлі терористичних ударів Росії.

Що відомо про мобільні ТЦК та чи дійсно вони можуть функціонувати - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Останніми днями у мережі з'явилася інформація про роботу мобільних територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Фактично це ті ж самі ТЦК, але не прив'язані до фіксованих місць розташування.

Мобільні ТЦК - це законно?

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, що такі ТЦК можуть бути сформовані на законних підставах.

Він зазначав, що у законі про мобілізацію не передбачено, що ТЦК повинні розташовуватися лише у фіксованих локаціях.

Парламент також заявляв, що цифровізація дозволяє ТЦК працювати віддалено і бути мобільними.

"... діджиталізація і перенесення всіх цих питань в цифровий режим суттєво полегшує, в тому числі, діяльність мобільних ТЦК, а сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком, і доступом до баз", - пояснив він.

Чому потрібні мобільні ТЦК

На думку Веніславського, мобільні ТЦК є доцільним рішенням, враховуючи те, що росіяни останнім часом активізували удари по територіальних центрах комплектування.

"Це є однією з таких складових її гідридної війни. Вона (РФ, - ред.) намагається залякати громадян, що на території ТЦК і СП бути небезпечно і так далі", - сказав народний депутат.

Проте Веніславський наголосив, що все ж рішення про діяльність мобільних ТЦК повинно ухвалювати Командування Сухопутних військ, а не Верховна Рада.

Чи працюють вже мобільні ТЦК?

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Олександр Федієнко заявив, що мобільний формат роботи ТЦК уже діє.

Проте він наголошував, що створення мобільних ТЦК не передбачає наявність додаткових пересувних пунктів або перенесення їхньої роботи в автобуси.

"Ідеться не про те, що завтра всі сядуть в автобуси, бусики і поїдуть куди-небудь. Термін мобільний тут, найімовірніше, застосували, оскільки вони сьогодні можуть бути на одній локації, а завтра - на іншій", - сказав він.