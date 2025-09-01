С сегодняшнего дня работники ТЦК должны носить бодикамеры: какое наказание предусмотрено за нарушение

По словам министра, все сотрудники ТЦК будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать действия во время коммуникации с гражданами. В случае отсутствия записи или нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещения ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил Шмыгаль.

Как реализуют

В начале августа нынешнего года обеспеченность работников бодикамерами составляла около 85%. Минобороны продолжает закупку дополнительных устройств, чтобы полностью покрыть все подразделения.