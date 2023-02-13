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"Відсидітися не вийде": Лукашенко різко заявив щодо вибору позиції ОДКБ по війні в Україні

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Білорусь, Понеділок 13 лютого 2023 21:15
"Відсидітися не вийде": Лукашенко різко заявив щодо вибору позиції ОДКБ по війні в Україні Фото: білоруський диктатор Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Країни-члени ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) мають визначити позицію щодо війни проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

"Якщо хтось думає, що конфлікт України та Росії - це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, нічого такого не буде", - йдеться у заяві.

Лукашенко зазначив, що незабаром країни-члени ОДКБ мають визначити позицію щодо війни проти України.

"Настане час, він недалеко, буквально завтра, він вимагатиме визначатися, займати певну позицію", - додав диктатор.

Нагадаємо, що Канада рекомендує своїм громадянам негайно покинути територію Білорусі.

Також уряд Франції рекомендував своїм громадянам не здійснювати поїздки до Білорусі. Це пов'язано з війною в Україні.

У Білорусі продовжуватиметься бойове злагодження військ РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави.

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