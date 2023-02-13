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"Отсидеться не получится": Лукашенко резко заявил о выборе позиции ОДКБ по войне в Украине

Новина українською →
Беларусь, Понедельник 13 февраля 2023 21:15
"Отсидеться не получится": Лукашенко резко заявил о выборе позиции ОДКБ по войне в Украине Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Страны-члены ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) должны определить позицию по войне против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-нибудь отсидимся, ничего такого не будет", - говорится в заявлении.

Лукашенко отметил, что вскоре страны-члены ОДКБ должны определить позицию по войне против Украины.

"Придет время, оно недалеко, буквально завтра, оно будет требовать определяться, занимать определенную позицию", - добавил диктатор.

Напомним, что Канада рекомендует своим гражданам немедленно покинуть территорию Беларуси.

Также правительство Франции рекомендовало своим гражданам не совершать поездки в Беларусь. Это связано с войной на Украине.

В Беларуси будет продолжаться боевое согласование войск РБ и России в рамках так называемого Союзного государства.

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