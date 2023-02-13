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Франція закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь через новий наступ РФ, - ЗМІ

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Париж, Понеділок 13 лютого 2023 16:47
Франція закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь через новий наступ РФ, - ЗМІ Фото: Франція закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь через новий наступ РФ (flickr by Runemaker)
Автор: Іван Носальський

Уряд Франції настійно рекомендував своїм громадянам не здійснювати поїздки до Білорусі. Це пов'язано з війною в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, влада Франції звернулася з таким закликом до своїх громадян, оскільки Росія розпочала новий наступ в Україні.

Варто зауважити, що сьогодні, 13 лютого, США закликали своїх громадян терміново залишити Росію через непередбачувані наслідки на тлі вторгнення росіян в Україну.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що новий наступ Росії в Україні, ймовірно, вже почався.

Також ми писали, що, за словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, масштабний наступ Росії в Україні розпочався на сході країни.

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