Відреставрована фреска херувима у Римі нагадала прем'єрку Мелоні: церква росзлідує збіг

Римська єпархія заявила, що почала офіційне розслідування, щоб з’ясувати обставини реставраційних робіт і можливу відповідальність причетних. У відомстві підкреслили, що сакральне мистецтво має служити лише для літургійного життя та молитви, а не бути використане або експлуатоване інакше.

За словами реставратора Бруно Вентінетті, він просто відновив оригінальні лінії фрески, і не мав наміру надавати образу рис конкретної людини. Тим часом випадок викликав неоднозначну реакцію в італійському суспільстві, а опозиційні політичні сили вимагали прозорого розслідування.

Сама Мелоні відреагувала на резонанс у соцмережах жартом і написала: "Невже я схожа на херувима?".

Видання пише, що художня реставрація стала приводом для дискусій на фоні останніх культурних проєктів у Ватикані, зокрема після презентації важливої фрескової зали Рафаеля минулого літа.