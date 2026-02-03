Отреставрированная фреска херувима в Риме напомнила премьерку Мелони: церковь расследует совпадение

Римская епархия заявила, что начала официальное расследование, чтобы выяснить обстоятельства реставрационных работ и возможную ответственность причастных. В ведомстве подчеркнули, что сакральное искусство должно служить только для литургической жизни и молитвы, а не быть использовано или эксплуатировано иначе.

По словам реставратора Бруно Вентинетти, он просто восстановил оригинальные линии фрески, и не намеревался придавать образу черты конкретного человека. Между тем случай вызвал неоднозначную реакцию в итальянском обществе, а оппозиционные политические силы требовали прозрачного расследования.

Сама Мелони отреагировала на резонанс в соцсетях шуткой и написала: "Неужели я похожа на херувима?".

Издание пишет, что художественная реставрация стала поводом для дискуссий на фоне последних культурных проектов в Ватикане, в частности после презентации важного фрескового зала Рафаэля прошлым летом.