Вчені дослідили мікроби на фресках Софії Київської. Навіщо це зробили?
Українські мікробіологи разом з іноземними колегами дослідили мікробні пошкодження тисячолітніх фресок Софії Київської.
Про це повідомила пресслужба Національної академії наук України на своїй сторінці у Facebook.
Навіщо вчені досліджували мікроби на фресках
В НАНУ зазначають, що останніми роками на унікальних стародавніх фресках Софійського собору в Києві - національної пам’ятки архітектури XI ст. - з’явилися плямисті ураження.
Науковці дослідили природу мікробів, які пошкоджують фрески тисячолітньої святині. На основі отриманих результатів вчені планують розробити ефективні способи боротьби з мікробними пошкодженнями унікальних стародавніх розписів Софійського собору. А також створити нову методику консервації національної пам’ятки.
Що виявили дослідники
У своїх дослідженнях вчені використали найсучасніші наукові методики, аби зрозуміти природу руйнувань фресок.
"Дослідники виявили, що домінантними колонізаторами фресок є плісняві гриби. Вони існують винятково за зниженої вологості повітря. Учені встановили, що, утворюючи органічні кислоти, ці гриби здатні руйнувати мінеральну основу фресок. Вони розчиняють її основний мінерал - кальцит - та інші її складники й одночасно переосаджують вивільнені метали, формуючи вторинні біомінерали грибного походження", - пояснюють науковці.
Наприклад, у плямах знайшли численні кристали вторинного біомінералу - малату кальцію. Це доволі рідкісне явище, яке може слугувати специфічним мінеральним маркером активності пліснявих грибів у місцях пошкоджень.
Також науковці зазначають, що дослідницькі роботи у храмі тривають. Їх проводять науковці Національної академії наук України спільно з Інститутом мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАНУ та іноземними партнерами, передусім із Лондонського природничого музею (Велика Британія).
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