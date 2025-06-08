У пекло - тільки чоловіки: що зображено на давніх фресках Кирилівської церкви
У Кирилівській церкві XII століття збереглися унікальні фрески з моторошними сценами Страшного суду, апокаліпсису й раю, куди ведуть лише жінок.
Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповіла старша наукова співробітниця сектора "Музей Кирилівська церква" Національного заповідника "Софія Київська" Марина Проніна.
У серці стародавнього Києва, серед житлових масивів і зелених пагорбів, стоїть Кирилівська церква - унікальний храм XII століття, який зберігає дух Київської Русі. Її фрески - це не просто розписи, а візуальне послання з глибини століть. Серед них - зображення пекла, апокаліпсису і навіть символічний вхід до раю, куди, як виявляється, ведуть лише жінок.
Страшний суд на стінах храму
Одна з найцінніших частин Кирилівської церкви - фрески у притворі, присвячені тематиці Страшного суду. Цикл, створений ще у XII столітті, вважається найдавнішим і найдеталізованішим серед усіх збережених у давньоруському мистецтві.
Сцени пекла на фресках (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Ліворуч - притча про багатія та Лазаря, яка описує пекельні муки для тих, хто жив у розкоші, забувши про ближніх. Праворуч - сцени з муками грішників: гнівні янголи, зловісні образи, палаючі постаті - все це мало нагадати людині про ціну земних вчинків.
Апокаліпсис на фресці "Ангел згортає небо"
Кульмінацією є унікальна фреска "Ангел згортає небо". Вона ілюструє об’явлення Іоана Богослова - останню книгу Біблії. Сюжет вражає: янгол зусиллям згортає небо, мов сувій, у мить, коли Всесвіт припиняє існування. Ця сцена вважається одним із найвищих досягнень українського фрескового мистецтва XII століття. І що рідкісно - вона зберегла навіть первинний напис, що робить її справжньою перлиною.
Фреска "Ангел згортає небо" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Поруч - сцени раю, які відтворив на межі XIX–XX століть український художник Іван Їжакевич. Первинні фрески не збереглися, тому він надихався розписами з храму у Володимирі.
У центрі - райський сад, Богородиця у супроводі архангелів Михаїла та Гавриїла. А внизу - праведники на чолі з апостолом Петром крокують до вічного життя. І тут - несподіванка: всі праведники - жінки. А чоловіки, як каже Марина Проніна, зображені виключно серед грішників у пеклі.
Сцени раю, автор Іван Їжакевич (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
"Чоловіки відповідають не тільки за себе, а й за своїх дружин і сім'ю. А жінка хоч би за себе відповідала", - пояснює вона цю богословську логіку.
Цукерки і Богородиця
Цікава історія пов’язана й із ще однією роботою Івана Їжакевича - образом Богородиці Оранти. Художник створив її у 18 років, щойно завершивши рисувальну школу Мурашка. Він довго не наважувався писати цей образ і, за легендою, надихнувся... малюнком гарної дівчини на коробці цукерок. Проте, попри юний вік і незвичне джерело натхнення, дотримався всіх канонів іконопису.
Оранта авторства Івана Їжакевича (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Кирилівська церква зведена у середині XII століття князем Всеволодом Ольговичем. Вона пережила монгольську навалу, руйнування, радянські гоніння на релігію - і зберегла унікальні фрески, що несуть не лише мистецьку, а й духовну пам’ять українського народу. Вона є частиною Національного заповідника "Софія Київська".
Раніше РБК-Україна розповідало про фрески у Києво-Печерській лаврі. Так, перед повномасштабним вторгненням Росії Московський патріархат активно перетворював Києво-Печерську лавру на центр "русского міра". У Лаврі з’явилися фрески в імперському стилі з зображенням патріарха Кіріла, Паші "Мерседеса" та Серафима Саровського. За задумом, після окупації Києва тут мав служити патріарх РПЦ. Це була спроба зробити святиню ідеологічною базою для російського впливу.
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