У пекло - тільки чоловіки: що зображено на давніх фресках Кирилівської церкви

У Кирилівській церкві XII століття збереглися унікальні фрески з моторошними сценами Страшного суду, апокаліпсису й раю, куди ведуть лише жінок.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповіла старша наукова співробітниця сектора "Музей Кирилівська церква" Національного заповідника "Софія Київська" Марина Проніна .

У серці стародавнього Києва, серед житлових масивів і зелених пагорбів, стоїть Кирилівська церква - унікальний храм XII століття, який зберігає дух Київської Русі. Її фрески - це не просто розписи, а візуальне послання з глибини століть. Серед них - зображення пекла, апокаліпсису і навіть символічний вхід до раю, куди, як виявляється, ведуть лише жінок.

Страшний суд на стінах храму

Одна з найцінніших частин Кирилівської церкви - фрески у притворі, присвячені тематиці Страшного суду. Цикл, створений ще у XII столітті, вважається найдавнішим і найдеталізованішим серед усіх збережених у давньоруському мистецтві.





Сцени пекла на фресках (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Ліворуч - притча про багатія та Лазаря, яка описує пекельні муки для тих, хто жив у розкоші, забувши про ближніх. Праворуч - сцени з муками грішників: гнівні янголи, зловісні образи, палаючі постаті - все це мало нагадати людині про ціну земних вчинків.

Апокаліпсис на фресці "Ангел згортає небо"

Кульмінацією є унікальна фреска "Ангел згортає небо". Вона ілюструє об’явлення Іоана Богослова - останню книгу Біблії. Сюжет вражає: янгол зусиллям згортає небо, мов сувій, у мить, коли Всесвіт припиняє існування. Ця сцена вважається одним із найвищих досягнень українського фрескового мистецтва XII століття. І що рідкісно - вона зберегла навіть первинний напис, що робить її справжньою перлиною.



Фреска "Ангел згортає небо" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Поруч - сцени раю, які відтворив на межі XIX–XX століть український художник Іван Їжакевич. Первинні фрески не збереглися, тому він надихався розписами з храму у Володимирі.

У центрі - райський сад, Богородиця у супроводі архангелів Михаїла та Гавриїла. А внизу - праведники на чолі з апостолом Петром крокують до вічного життя. І тут - несподіванка: всі праведники - жінки. А чоловіки, як каже Марина Проніна, зображені виключно серед грішників у пеклі.



Сцени раю, автор Іван Їжакевич (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

"Чоловіки відповідають не тільки за себе, а й за своїх дружин і сім'ю. А жінка хоч би за себе відповідала", - пояснює вона цю богословську логіку.

Цукерки і Богородиця

Цікава історія пов’язана й із ще однією роботою Івана Їжакевича - образом Богородиці Оранти. Художник створив її у 18 років, щойно завершивши рисувальну школу Мурашка. Він довго не наважувався писати цей образ і, за легендою, надихнувся... малюнком гарної дівчини на коробці цукерок. Проте, попри юний вік і незвичне джерело натхнення, дотримався всіх канонів іконопису.



Оранта авторства Івана Їжакевича (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Кирилівська церква зведена у середині XII століття князем Всеволодом Ольговичем. Вона пережила монгольську навалу, руйнування, радянські гоніння на релігію - і зберегла унікальні фрески, що несуть не лише мистецьку, а й духовну пам’ять українського народу. Вона є частиною Національного заповідника "Софія Київська".