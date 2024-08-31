Україна завоювала вже 15 медалей на Паралімпіаді-2024 в Парижі

Плавець Ярослав Денисенко став бронзовим призером у фіналі 100-метрівки на спині (клас S12) та приніс Україні 13-ту медаль Паралімпіади-2024.

Зауважимо, що британець Стівен Клегг у цьому запливі побив світовий рекорд. Спортсмен фінішував з часом 59.02 секунд.

І відразу за Денисенком свою медаль отримала Анна Стеценко. Дівчина стала срібною призеркою Паралімпіади-2024 на дистанції 100 м на спині (клас S12). Це її сьома нагорода на рівні Паралімпійських ігор.

І ювілейну 15 медаль також отримала Анна Стеценко. Вона виборола бронзову медаль на дистанції 400 м вільним стилем, клас S13.

Наголосимо, що наразі в України вже 15 медалей на Паралімпіаді-2024 у Парижі: