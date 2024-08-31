Украина завоевала уже 15 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже

Пловец Ярослав Денисенко стал бронзовым призером в финале 100-метровки на спине (класс S12) и принес Украине 13-ю медаль Паралимпиады-2024.

Заметим, что британец Стивен Клэгг в этом заплыве побил мировой рекорд. Спортсмен финишировал со временем 59:02 секунд.

И сразу за Денисенко свою медаль получила Анна Стеценко. Девушка стала серебряным призером Паралимпиады-2024 на дистанции 100 м на спине (класс S12). Это ее седьмая награда на уровне Паралимпийских игр.

И юбилейную 15 медаль также получила Анна Стеценко. Она завоевала бронзовую медаль на дистанции 400 м вольным стилем, класс S13.

Отметим, что в Украины уже 15 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже: