RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина завоевала уже 15 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже

Фото: украинцы завоевали сразу три награды (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские спортсмены завоевали сразу три награды в плавании на сегодняшних соревнованиях Паралимпиады. В коллекцию медалей для Украины добавились "серебро" и две "бронзы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины и "Суспільне".

Пловец Ярослав Денисенко стал бронзовым призером в финале 100-метровки на спине (класс S12) и принес Украине 13-ю медаль Паралимпиады-2024.

Заметим, что британец Стивен Клэгг в этом заплыве побил мировой рекорд. Спортсмен финишировал со временем 59:02 секунд.

И сразу за Денисенко свою медаль получила Анна Стеценко. Девушка стала серебряным призером Паралимпиады-2024 на дистанции 100 м на спине (класс S12). Это ее седьмая награда на уровне Паралимпийских игр.

И юбилейную 15 медаль также получила Анна Стеценко. Она завоевала бронзовую медаль на дистанции 400 м вольным стилем, класс S13. 

Отметим, что в Украины уже 15 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже:

  • Золото - 1;
  • Серебро - 8;
  • Бронза - 6.

 

Напомним, что еще 28 августа в Париже начались летние Паралимпийские игры-2024.

Украинский пловец Антон Коль принес Украине первую награду. В первый день соревнований он вырвал серебро на 100-метровке на спине на классе S1.

РБК-Украина писала, что позже того же дня украинские пловцы завоевали еще три медали.

Мы уже писали о том, какое место Украина заняла после второго соревновательного дня, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Паралимпийские игры 2024Спортзал