Украина завоевала уже 15 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже

Украинские спортсмены завоевали сразу три награды в плавании на сегодняшних соревнованиях Паралимпиады. В коллекцию медалей для Украины добавились "серебро" и две "бронзы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду Украины и "Суспільне".
Пловец Ярослав Денисенко стал бронзовым призером в финале 100-метровки на спине (класс S12) и принес Украине 13-ю медаль Паралимпиады-2024.
Заметим, что британец Стивен Клэгг в этом заплыве побил мировой рекорд. Спортсмен финишировал со временем 59:02 секунд.
И сразу за Денисенко свою медаль получила Анна Стеценко. Девушка стала серебряным призером Паралимпиады-2024 на дистанции 100 м на спине (класс S12). Это ее седьмая награда на уровне Паралимпийских игр.
И юбилейную 15 медаль также получила Анна Стеценко. Она завоевала бронзовую медаль на дистанции 400 м вольным стилем, класс S13.
Отметим, что в Украины уже 15 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже:
Напомним, что еще 28 августа в Париже начались летние Паралимпийские игры-2024.
Украинский пловец Антон Коль принес Украине первую награду. В первый день соревнований он вырвал серебро на 100-метровке на спине на классе S1.
РБК-Украина писала, что позже того же дня украинские пловцы завоевали еще три медали.
Мы уже писали о том, какое место Украина заняла после второго соревновательного дня, можно узнать в материале РБК-Украина.
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