Не відразу в бій. Військовий припустив, куди РФ може відправити солдатів КНДР

"Багато хто думає, що їх (військових КНДР - ред.) відразу кинуть в бій на територію України. Я думаю, що частину їх введуть в Курську область, а решта займе другий ешелон оборони на окупованих територіях", - сказав Федоренко.

За його словами, росіянам потрібен час, щоб мобілізувати, навчати військовій справі та відправити в бій північнокорейських солдатів.

"Відповідно вояки з КНДР - це той ресурс, який дає можливість зайняти другу лінію оборони та вивільнити вояків, які мають базовий рівень підготовки. А це майже дві бойові бригади. І після цього відправити їх на той відтинок фронту, де противнику треба результат тут і сьогодні", - зазначив комбат ЗСУ.