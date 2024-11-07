Не сразу в бой. Военный предположил, куда РФ может отправить солдат КНДР

Россияне не отправят северокорейских военных сразу в бой с ВСУ на фронте. Часть перебросят в Курскую область, остальных - на оккупированные территории Украины.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко.
"Многие думают, что их (военных КНДР - ред.) сразу бросят в бой на территорию Украины. Я думаю, что часть их введут в Курскую область, а остальные займут второй эшелон обороны на оккупированных территориях", - сказал Федоренко.
По его словам, россиянам нужно время, чтобы мобилизовать, обучать военному делу и отправить в бой северокорейских солдат.
"Соответственно воины из КНДР - это тот ресурс, который дает возможность занять вторую линию обороны и высвободить воинов, которые имеют базовый уровень подготовки. А это почти две боевые бригады. И после этого отправить их на тот отрезок фронта, где противнику надо результат здесь и сегодня", - отметил комбат ВСУ.
Напомним, согласно данным США, озвученным госсекретарем США Энтони Блинкеном, в России находится около 10 тысяч северокорейских солдат. При этом 8 тысяч уже перебросили в Курскую область.
В то же время украинская разведка предупреждала, что в Россию перебросили 12 тысяч военных КНДР.
На днях министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о первом столкновении между украинскими защитниками и северокорейскими солдатами.
По его словам, такое столкновение означает, что Северная Корея официально участвует в войне против Украины.
Украинский министр отмечал, что пока участие военных КНДР в боях не является систематическим.
Эту информацию подтвердили и в США.
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