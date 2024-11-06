У США підтвердили участь солдатів КНДР у боях проти України, - Reuters

Північнокорейські солдати вже брали участь у боях проти українських захисників. Це сталося у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому співрозмовники не уточнили, чи є жертви серед військових КНДР і не розкрили інших подробиць.

Одне з джерел Reuters розповіло, що бій між північнокорейцями та українцями відбувся 4 листопада.

Інформацію про зіткнення північнокорейських солдатів з українськими підтвердив у коментарі виданню два неназвані американські чиновники.

Бої із солдатами КНДР

Нагадаємо, ще вчора, 5 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про перше зіткнення між українськими захисниками та північнокорейськими солдатами.

За його словами, таке зіткнення означає, що Північна Корея офіційно бере участь у війні проти України.

Український міністр наголошував, що поки що участь військових КНДР у боях не є систематичною.

При цьому 4 листопада керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначав, що північнокорейські солдати потрапили під обстріл українських воїнів у Курській області.

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