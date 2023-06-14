UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Відправляють на забій. Окупант пожалівся на командування на Куп'янському напрямку

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У розмові з сестрою, військовий розповів про покарання за відмову йти у бій. Також він відзначив, що солдати почали збирати колективну скаргу, яку необхідно буде подати з дому.

За словами військового, окупантів відправляють на забій без прикриття, через що вони також не можуть забрати тіла загиблих, а група, якій наказали окопатись - була ліквідована Збройними силами України навіть не встигнувши дійти до місця.

"Пацани з глузду з'їжджають, каже, та зламайте мені руку, зламай мені ногу, щоб просто відвезли в госпіталь", - скиглить росіянин.

Втрати Російської Федерації у війні

Згідно з останніми даними, станом на ранок 14 червня, Російська Федерація втратила близько 217 330 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 680 російських солдатів.

Як пише "Центр національного спротиву", через брак фахівців механіків, які можуть відновити пошкоджену або застарілу техніку, росіяни почали примусово залучати фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки серед цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні