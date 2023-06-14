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Армія РФ втратила багато військової техніки, а для її ремонту не вистачає механіків, - ЦНС

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Україна, Середа 14 червня 2023 15:34
Армія РФ втратила багато військової техніки, а для її ремонту не вистачає механіків, - ЦНС Фото: Росіянин (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська останнім часом стали втрачати значну кількість своєї військової техніки, а механіків для її ремонту їм не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"В ході українського контрнаступу російські окупаційні війська втрачають суттєву кількість військово техніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти готуються поповнити нестачу техніки зняттям з консервації старих зразків озброєння. Також росіянам бракує фахівців механіків, які зможуть відновити пошкоджену або застарілу техніку.

У ЦНС повідомляють, що саме тому ворог примусово залучає фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки. Зокрема в тимчасово окупованому Криму противник проводить відбір автослюсарів на місцевих СТО.

Наступ ЗСУ

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Збройні сили України мають частковий успіх в рамках ведення наступальної операції. Ворог продовжує зазнавати втрат.

За її словами, минулої доби українські воїни пройшли вперед на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 500 метрів. На Запорізькому напрямку - від 300 до 350 метрів.

Активна фаза контрнаступу наших воїнів розпочалась кілька днів тому. Військовим вдалось звільнити сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях.

Втрати Росії на війні проти України

Втрати Росії вже перевищили вже 217 тисяч солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 680 окупантів.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія втратила у Бахмуті у 7,5 разів більше солдат, ніж Україна. Він заявив, що втрати росіян у Бахмуті з вересня минулого року склали майже 23 тисяч осіб лише вбитими.

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