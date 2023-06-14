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Отправляют на убой. Оккупант пожаловался на командование на Купянском направлении

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без прикрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В разговоре с сестрой военный рассказал о наказании за отказ идти в бой. Также он отметил, что солдаты начали собирать коллективную жалобу, которую нужно будет подать из дома.

По словам военного, оккупантов отправляют на убой без прикрытия, из-за чего они также не могут забрать тела погибших, а группа, которой приказали окопаться, была ликвидирована Вооруженными силами Украины даже не успев дойти до места.

"Пацаны с ума сходят, говорит, да сломайте мне руку, сломай мне ногу, чтобы просто отвезли в госпиталь", - скулит россиянин.

Потери Российской Федерации в войне

Согласно последним данным, по состоянию на утро 14 июня Российская Федерация потеряла около 217 330 военных. В частности, за прошедшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 680 российских солдат.

Как пишет "Центр национального сопротивления", из-за нехватки специалистов механиков, которые могут восстановить поврежденную или устаревшую технику, россияне начали принудительно привлекать специалистов по ремонту и обслуживанию военной техники среди гражданских.

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