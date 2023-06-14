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Відправляють на забій. Окупант пожалівся на командування на Куп'янському напрямку

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Середа 14 червня 2023 18:29
Відправляють на забій. Окупант пожалівся на командування на Куп'янському напрямку Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився на те, що командування на Куп'янському напрямку відправляє на забій солдатів без жодного прикриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У розмові з сестрою, військовий розповів про покарання за відмову йти у бій. Також він відзначив, що солдати почали збирати колективну скаргу, яку необхідно буде подати з дому.

За словами військового, окупантів відправляють на забій без прикриття, через що вони також не можуть забрати тіла загиблих, а група, якій наказали окопатись - була ліквідована Збройними силами України навіть не встигнувши дійти до місця.

"Пацани з глузду з'їжджають, каже, та зламайте мені руку, зламай мені ногу, щоб просто відвезли в госпіталь", - скиглить росіянин.

Втрати Російської Федерації у війні

Згідно з останніми даними, станом на ранок 14 червня, Російська Федерація втратила близько 217 330 військових. Зокрема минулої доби наші воїни ліквідували ще майже 680 російських солдатів.

Як пише "Центр національного спротиву", через брак фахівців механіків, які можуть відновити пошкоджену або застарілу техніку, росіяни почали примусово залучати фахівців з ремонту та обслуговування військової техніки серед цивільних.

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