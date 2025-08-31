Відправлення наземних військ в Україну поки що не обговорюється, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання відправки наземних військ поки що не актуальне.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ZDF.
За словами канцлера, наразі обговорюють гарантії безпеки в разі припинення вогню. Лише після цього "багато речей" можуть бути реалізовані
"Про наземні війська в Україні зараз ніхто не говорить", - сказав Мерц.
На запитання, чи сподівається він на досягнення припинення вогню наступного року, чиновник відповів так:
"Я не втрачаю надії, що ми можемо цього домогтися. Але й не маю жодних ілюзій", - заявив канцлер Німеччини.
До слова, вчора Мерц сказав, що війна в Україні може тривати ще багато місяців. Водночас партнери України готові продовжувати допомагати країні в умовах повномасштабної війни.
Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня на Алясці відбувся саміт президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Ключовою темою зустрічі стала війна в Україні, а точніше - її завершення.
Після саміту обидва лідери зробили низку заяв. Зокрема, Путін згадав, що РФ розуміє, що Україна теж повинна мати гарантії безпеки.
Уже 18 серпня Трамп прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського та низку європейських чиновників. На цій зустрічі обговорювалося і питання завершення війни та, зокрема, гарантії безпеки.
Трамп неодноразово заявляв, він готовий надати гарантії, але говорив, що американських військ в Україні не буде. При цьому, за даними The Telegraph, він обговорює можливість розгортання американських приватних військових компаній. Крім того, публічно Трамп говорив, що забезпечувати військову присутність буде Європа, але за допомогою Вашингтона.
Що ж стосується європейців, учора The Telegraph написало, що раніше обговорювалося відправлення 30 тисяч європейських військових. Однак, за словами одного з джерел, ця цифра, ймовірно, була зменшена. Причина криється в нестачі ресурсів і побоювань, що в очах Путіна контингент може здатися занадто великим.
Відомо, що гарантії безпеки включають три ключові моменти - захист у небі, в морі та на землі. З першими двома пунктами, судячи з усього, питання просувається. Що з останнім, поки що до кінця незрозуміло, враховуючи останні слова Мерца.
Також варто зазначити, що днями президент Володимир Зеленський озвучив, які загалом три ключові блоки включають у себе гарантії безпеки. За його словами, йдеться про збереження армії, співпрацю з країнами НАТО, а також санкції проти РФ.