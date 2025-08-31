Отправка наземных войск в Украину пока не обсуждается, - Мерц

По словам канцлера, в настоящее время обсуждаются гарантии безопасности в случае прекращения огня. Лишь после этого "многие вещи" могут быть реализованы

"О наземных войсках в Украине сейчас никто не говорит", - сказал Мерц.

На вопрос, надеется ли он на достижение прекращения огня в следующем году, чиновник ответил так:

"Я не теряю надежды, что мы можем этого добиться. Но и не питаю никаких иллюзий", - заявил канцлер Германии.

К слову, вчера Мерц сказал, что война в Украине может продолжаться еще много месяцев. В то же время, партнеры Украины готовы продолжать помогать стране в условиях полномасштабной войны.