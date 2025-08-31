Відправлення наземних військ в Україну поки що не обговорюється, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що питання відправки наземних військ поки що не актуальне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ZDF.

За словами канцлера, наразі обговорюють гарантії безпеки в разі припинення вогню. Лише після цього "багато речей" можуть бути реалізовані

"Про наземні війська в Україні зараз ніхто не говорить", - сказав Мерц.

На запитання, чи сподівається він на досягнення припинення вогню наступного року, чиновник відповів так:

"Я не втрачаю надії, що ми можемо цього домогтися. Але й не маю жодних ілюзій", - заявив канцлер Німеччини.

До слова, вчора Мерц сказав, що війна в Україні може тривати ще багато місяців. Водночас партнери України готові продовжувати допомагати країні в умовах повномасштабної війни.