Отправка наземных войск в Украину пока не обсуждается, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос отправки наземных войск пока не актуален.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ZDF.
По словам канцлера, в настоящее время обсуждаются гарантии безопасности в случае прекращения огня. Лишь после этого "многие вещи" могут быть реализованы
"О наземных войсках в Украине сейчас никто не говорит", - сказал Мерц.
На вопрос, надеется ли он на достижение прекращения огня в следующем году, чиновник ответил так:
"Я не теряю надежды, что мы можем этого добиться. Но и не питаю никаких иллюзий", - заявил канцлер Германии.
К слову, вчера Мерц сказал, что война в Украине может продолжаться еще много месяцев. В то же время, партнеры Украины готовы продолжать помогать стране в условиях полномасштабной войны.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, что в ночь на 16 августа на Аляске состоялся саммит президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Ключевой темой встречи стала война в Украине, а точнее - ее завершение.
После саммита оба лидера сделали ряд заявлений. В частности, Путин упомянул, что РФ понимает, что Украина тоже должна иметь гарантии безопасности.
Уже 18 августа Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и ряд европейских чиновников. На этой встрече обсуждался и вопрос завершения войны и, в частности, гарантии безопасности.
Трамп неоднократно заявлял, он готов предоставить гарантии, но говорил, что американских войск в Украине не будет. При этом, по данным The Telegraph, он обсуждает возможность развертывания американских частных военных компаний. Кроме того, публично Трамп говорил, что обеспечивать военное присутствие будет Европа, но при помощи Вашингтона.
Что же касается европейцев, вчера The Telegraph написало, что ранее обсуждалось отправка 30 тысяч европейских военных. Однако, по словам одного из источников, эта цифра, вероятно, была уменьшена. Причина кроется в нехватке ресурсов и опасений, что в глазах Путина контингент может показаться слишком большим.
Известно, что гарантии безопасности включают три ключевых момента - защита в небе, в море и на земле. С первыми двумя пунктами, судя всему, вопрос продвигается. Что с последним, пока до конца неясно, учитывая последние слова Мерца.
Также стоит отметить, что на днях президент Владимир Зеленский озвучил, какие в целом три ключевых блока включают в себя гарантии безопасности. По его словам, речь идет о сохранении армии, сотрудничестве со странами НАТО, а также санкциях против РФ.