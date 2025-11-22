Відпрацьовують відповідь РФ: НАТО розпочало масштабні навчання у Середземному морі

Невідомі дрони у Європі

Останнім часом у низці європейських країн, зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії та Нідерландах, фіксують дедалі більше випадків появи безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури.

The Wall Street Journal писав, що у 2025 році в Німеччині різко зросла кількість інцидентів із несанкціонованим використанням дронів - з початку року зафіксовано понад тисячу випадків. Розслідування триває, але влада не виключає можливості російського сліду.

На цьому тлі Україна оголосила про плани відкрити оборонні виробничі офіси в Берліні та Копенгагені до кінця року. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що саме ці міста обрано через тісну співпрацю з Данією та Німеччиною у сфері спільного виробництва озброєнь.

Раніше Україна заявляла про готовність допомагати партнерам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід.