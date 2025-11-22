Отрабатывают ответ РФ: НАТО начало масштабные учения в Средиземном море

Неизвестные дроны в Европе

В последнее время в ряде европейских стран, в частности в Бельгии, Германии, Дании и Нидерландах, фиксируют все больше случаев появления беспилотников над объектами критической инфраструктуры.

The Wall Street Journal писал, что в 2025 году в Германии резко возросло количество инцидентов с несанкционированным использованием дронов - с начала года зафиксировано более тысячи случаев. Расследование продолжается, но власти не исключают возможности российского следа.

На этом фоне Украина объявила о планах открыть оборонные производственные офисы в Берлине и Копенгагене до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что именно эти города выбраны из-за тесного сотрудничества с Данией и Германией в сфере совместного производства вооружений.

Ранее Украина заявляла о готовности помогать партнерам в производстве беспилотников, используя собственный боевой опыт.