Отрабатывают ответ РФ: НАТО начало масштабные учения в Средиземном море

НАТО начало военно-морские учения "Удар Нептуна" (Neptune Strike) в Средиземном море у побережья Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Известно, что в них задействован британский авианосец HMS Prince of Wales с 26 американскими истребителями F-35 на борту.
Как сообщает телеканал, в учениях участвуют десять стран, включая США, Британию, Польшу и Турцию. Военнослужащие отрабатывают действия при ударах по восточному флангу НАТО, а также защиту критически важных морских путей, через которые проходит 30% мировых поставок нефти.
Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянс должен быть готов к потенциальным конфликтам с Россией и Китаем до 2027 года.
Как уточнил Гринкевич, учения проходят на фоне случаев нарушения воздушного пространства стран НАТО.
В последнее время в ряде европейских стран, в частности в Бельгии, Германии, Дании и Нидерландах, фиксируют все больше случаев появления беспилотников над объектами критической инфраструктуры.
The Wall Street Journal писал, что в 2025 году в Германии резко возросло количество инцидентов с несанкционированным использованием дронов - с начала года зафиксировано более тысячи случаев. Расследование продолжается, но власти не исключают возможности российского следа.
На этом фоне Украина объявила о планах открыть оборонные производственные офисы в Берлине и Копенгагене до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что именно эти города выбраны из-за тесного сотрудничества с Данией и Германией в сфере совместного производства вооружений.
Ранее Украина заявляла о готовности помогать партнерам в производстве беспилотников, используя собственный боевой опыт.