Відпрацьовують відповідь РФ: НАТО розпочало масштабні навчання у Середземному морі
НАТО розпочало військово-морські навчання "Удар Нептуна" (Neptune Strike) у Середземному морі біля узбережжя Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Відомо, що у них задіяний британський авіаносець HMS Prince of Wales із 26 американськими винищувачами F-35 на борту.
Як повідомляє телеканал, у навчаннях беруть участь десять країн, включаючи США, Британію, Польщу та Туреччину. Військовослужбовці відпрацьовують дії при ударах по східному флангу НАТО, а також захист критично важливих морських шляхів, через які проходить 30% світового постачання нафти.
Верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що альянс має бути готовим до потенційних конфліктів з Росією та Китаєм до 2027 року.
Як уточнив Гринкевич, навчання проходять на тлі випадків порушення повітряного простору країн НАТО.
Невідомі дрони у Європі
Останнім часом у низці європейських країн, зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії та Нідерландах, фіксують дедалі більше випадків появи безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури.
The Wall Street Journal писав, що у 2025 році в Німеччині різко зросла кількість інцидентів із несанкціонованим використанням дронів - з початку року зафіксовано понад тисячу випадків. Розслідування триває, але влада не виключає можливості російського сліду.
На цьому тлі Україна оголосила про плани відкрити оборонні виробничі офіси в Берліні та Копенгагені до кінця року. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що саме ці міста обрано через тісну співпрацю з Данією та Німеччиною у сфері спільного виробництва озброєнь.
Раніше Україна заявляла про готовність допомагати партнерам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід.