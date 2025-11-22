ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Відпрацьовують відповідь РФ: НАТО розпочало масштабні навчання у Середземному морі

Субота 22 листопада 2025 11:16
UA EN RU
Відпрацьовують відповідь РФ: НАТО розпочало масштабні навчання у Середземному морі Фото: НАТО розпочало масштабні навчання у Середземному морі (royalnavy.mod.uk)
Автор: Константин Широкун

НАТО розпочало військово-морські навчання "Удар Нептуна" (Neptune Strike) у Середземному морі біля узбережжя Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Відомо, що у них задіяний британський авіаносець HMS Prince of Wales із 26 американськими винищувачами F-35 на борту.

Як повідомляє телеканал, у навчаннях беруть участь десять країн, включаючи США, Британію, Польщу та Туреччину. Військовослужбовці відпрацьовують дії при ударах по східному флангу НАТО, а також захист критично важливих морських шляхів, через які проходить 30% світового постачання нафти.

Верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що альянс має бути готовим до потенційних конфліктів з Росією та Китаєм до 2027 року.

Як уточнив Гринкевич, навчання проходять на тлі випадків порушення повітряного простору країн НАТО.

Невідомі дрони у Європі

Останнім часом у низці європейських країн, зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії та Нідерландах, фіксують дедалі більше випадків появи безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури.

The Wall Street Journal писав, що у 2025 році в Німеччині різко зросла кількість інцидентів із несанкціонованим використанням дронів - з початку року зафіксовано понад тисячу випадків. Розслідування триває, але влада не виключає можливості російського сліду.

На цьому тлі Україна оголосила про плани відкрити оборонні виробничі офіси в Берліні та Копенгагені до кінця року. Президент України Володимир Зеленський пояснив, що саме ці міста обрано через тісну співпрацю з Данією та Німеччиною у сфері спільного виробництва озброєнь.

Раніше Україна заявляла про готовність допомагати партнерам у виробництві безпілотників, використовуючи власний бойовий досвід.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Дрони Сполучені Штати Америки
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті