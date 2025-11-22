Відпрацьовують відповідь РФ: НАТО розпочало масштабні навчання у Середземному морі

НАТО розпочало військово-морські навчання "Удар Нептуна" (Neptune Strike) у Середземному морі біля узбережжя Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Відомо, що у них задіяний британський авіаносець HMS Prince of Wales із 26 американськими винищувачами F-35 на борту. Як повідомляє телеканал, у навчаннях беруть участь десять країн, включаючи США, Британію, Польщу та Туреччину. Військовослужбовці відпрацьовують дії при ударах по східному флангу НАТО, а також захист критично важливих морських шляхів, через які проходить 30% світового постачання нафти. Верховний головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що альянс має бути готовим до потенційних конфліктів з Росією та Китаєм до 2027 року. Як уточнив Гринкевич, навчання проходять на тлі випадків порушення повітряного простору країн НАТО.