Отрабатывают ответ РФ: НАТО начало масштабные учения в Средиземном море

Суббота 22 ноября 2025 11:16
Фото: НАТО начало масштабные учения в Средиземном море (royalnavy.mod.uk)
Автор: Константин Широкун

НАТО начало военно-морские учения "Удар Нептуна" (Neptune Strike) в Средиземном море у побережья Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Известно, что в них задействован британский авианосец HMS Prince of Wales с 26 американскими истребителями F-35 на борту.

Как сообщает телеканал, в учениях участвуют десять стран, включая США, Британию, Польшу и Турцию. Военнослужащие отрабатывают действия при ударах по восточному флангу НАТО, а также защиту критически важных морских путей, через которые проходит 30% мировых поставок нефти.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянс должен быть готов к потенциальным конфликтам с Россией и Китаем до 2027 года.

Как уточнил Гринкевич, учения проходят на фоне случаев нарушения воздушного пространства стран НАТО.

Неизвестные дроны в Европе

В последнее время в ряде европейских стран, в частности в Бельгии, Германии, Дании и Нидерландах, фиксируют все больше случаев появления беспилотников над объектами критической инфраструктуры.

The Wall Street Journal писал, что в 2025 году в Германии резко возросло количество инцидентов с несанкционированным использованием дронов - с начала года зафиксировано более тысячи случаев. Расследование продолжается, но власти не исключают возможности российского следа.

На этом фоне Украина объявила о планах открыть оборонные производственные офисы в Берлине и Копенгагене до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что именно эти города выбраны из-за тесного сотрудничества с Данией и Германией в сфере совместного производства вооружений.

Ранее Украина заявляла о готовности помогать партнерам в производстве беспилотников, используя собственный боевой опыт.

Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
