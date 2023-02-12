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Відповідно до закону: в уряді розповіли, коли почнеться індексація пенсій

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Україна, Неділя 12 лютого 2023 17:07
Відповідно до закону: в уряді розповіли, коли почнеться індексація пенсій Фото: в уряді розповіли, коли почнеться індексація пенсій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні інедксація пенсійних виплат з урахуванням інфляції почнеться з 1 березня. Це передбачено профільним пенсійним законодавством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

Як розповіли у міністерстві, на розгляд Кабінету міністрів уже в найближчий час буде винесено відповідний проект рішення. У Мінсоцполітики відзначили, що всі розрахунки буде проведено вчасно.

Там також нагадали, що відповідно до Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" індексація пенсій має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки.

При цьому міністр соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що індексація пенсій українців на рівень інфляції відбудеться у квітні, а не в березні, як це планувалося раніше.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна зазначав, що індексація пенсій може відбутися у березні 2023 року.

У 2023 році на індексацію пенсій виділять майже 40 млрд гривень.

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Міністерство соціальної політики Пенсії Індексація зарплат і пенсій
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