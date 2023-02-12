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Согласно закону: в правительстве рассказали, когда начнется индексация пенсий

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Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 17:07
Согласно закону: в правительстве рассказали, когда начнется индексация пенсий Фото: в правительстве рассказали, когда начнется индексация пенсий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине индексация пенсионных выплат с учетом инфляции начнется с 1 марта. Это предусмотрено профильным пенсионным законодательством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Как рассказали в министерстве, на рассмотрение Кабинета министров уже в ближайшее время будет вынесен соответствующий проект решения. В Минсоцполитики отметили, что все расчеты будут произведены вовремя.

Там также напомнили, что в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года.

При этом министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что индексация пенсий украинцев на уровень инфляции состоится в апреле, а не в марте, как это планировалось ранее.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина отмечал, что индексация пенсий может произойти в марте 2023 года.

В 2023 году на индексацию пенсий выделят почти 40 млрд гривен.

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Министерство социальной политики Пенсии Индексация зарплат и пенсий
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