В уряді назвали нові терміни індексації пенсій в Україні

Індексація пенсій українців на рівень інфляції відбудеться у квітні, а не в березні, як це планувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра соціальної політики Оксани Жолнович державному агентству "Укрінформ".