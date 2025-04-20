РФ збільшує використання важкого озброєння на фронті, відбулось 46 штурмів, - Зеленський

Попри "перемир'я" на Великдень, РФ збільшує застосування важкого озброєння. Крім того, на фронті від початку доби відбулося 46 штурмів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляли РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Згідно з доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, станом на 16:00 ситуація наступна.

"На жаль, зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння. Від початку доби й до 16-ї години загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл, і з цієї кількості 448 - саме з важкого озброєння. Зафіксовані вже більш ніж чотири сотні застосувань FPV росіянами", - пише Зеленський.

Він уточнив, що найбільшу бойову активність РФ зафіксовано на Покровському напрямку. Крім того, слова російського диктатора Володимира Путіна про "припинення вогню" виявилися пустими для Курської області, а також Сіверського та інших напрямків в Донецькій області. Водночас Зеленський поінформував, що на фронті серед українських військових є загиблі.

"На Торецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені", - йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що українські армія діє і буде діяти надалі абсолютно дзеркально. Також Зеленський додав, що РФ досі не надала відповіді про безумовне припинення вогню на 30 днів, тому на Москву потрібен тиск, щоб досягти тиші на фронті.

"Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Ми готові рухатися до миру й повного, безумовного та чесного припинення вогню, яке може тривати щонайменше 30 днів, але відповіді Росії щодо цього досі немає. Ситуація на фронті демонструє, що потрібен тиск на Москву та справжній контроль за діями окупаційного контингенту, щоб тиша запанувала", - резюмував глава держави.