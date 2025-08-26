Відповідальність аптечного бізнесу: як мережі інвестують у розвиток фахівців і підтримують ЗСУ

Для Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) відповідальність — не просто дотримання стандартів, а побудова екосистеми довіри між фармацевтами та суспільством, зазначає директорка асоціації Ірина Суворова.

РБК-Україна опитало до Дня незалежності відомі аптечні мережі, як вони інвестують у розвиток фахівців і підтримують ЗСУ.

Під час повномасштабної війни побудова довіри – набула особливого значення. Аптеки одними з перших відновлювали свою діяльність на деокупованих та прифронтових територіях разом з критично важливими службами. Попри небезпеку, обстріли, відсутність тепла чи світла фармацевти виходили на свої робочі місця.

Люди - найцінніша інвестиція

П’ять аптечних ритейлерів, які входять до АПАУ: мережа аптек "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 9-1-1", аптека "Бажаємо здоров’я" та "Аптека Доброго Дня" – забезпечили понад 45 тисяч робочих місць. Компанії постійно інвестують у професійний розвиток своїх співробітників.

"Аптека Доброго Дня" створила корпоративний університет з програмами наставництва. Усі фармацевти мережі аптек "Бажаємо Здоров'я" проходять обов'язкове онлайн-навчання на власній платформі, щоб кожен спеціаліст розвивався і отримувати нові знання, адаптовані до розвитку фармації й медицини.

Аптека "АНЦ" використовує сучасну онлайн-платформу LMS та щороку відстежує ефективність роботи команди за індексом eNPS, який 6 років демонструє стабільне зростання.

Стратегія мережі ґрунтується на культурі довіри, швидкій та відкритій комунікації з кандидатами, на безперервному розвитку працівників. Крім цього, компанія інвестує в освітні програми й надає гранти для майбутніх фармацевтів, допомагаючи їм розвиватися та будувати професійну кар'єру.

Аптечна мережа "Подорожник" має власну систему розвитку співробітників усіх напрямів: фармацевтів, завідувачів та керуючих, а також офісних фахівців. І щомісяця навчає понад 1000 співробітників.

Крім того, мережа активно розвиває унікальний проєкт "Навчальна аптека "Подорожник". Це хаб для стажування фармацевтів, які під наставництвом досвідчених експертів поглиблюють знання з фармопіки та бізнес-процесів, пов'язаних з роботою аптеки. Першу "Навчальну аптеку "Подорожник" відкрили торік у Львові, друга - запрацювала в Івано-Франківську у серпні 2025.

"Аптека 9-1-1" інвестує в навчання та розвиток своїх фармацевтів через комплексну програму "UPTEKA: Академія розвитку 9-1-1", що охоплює весь шлях професійного зростання фахівців. За десятиріччя роботи Навчального центру компанії підготовку пройшли понад 12 000 спеціалістів. У 2024 році "Аптека 9-1-1" відкрила у Харкові перший Pharm Hub - простір для розвитку, який поєднує у собі модель сучасної аптеки, музей історії фармації та освітній майданчик.

Учасники АПАУ активно підтримують державні соціальні ініціативи і приєдналися до програми "Доступні ліки" та ініціатив "Національний кешбек" і "Зимова єПідтримка". У 2024 році податки від п'яти аптечних мереж зросли на 20% - до 4,5 млрд грн.

Значну частину прибутків компанії спрямовують на соціальні ініціативи та системну підтримку тих, хто захищає Україну.

За останні 3,5 роки мережа аптек "АНЦ" спрямувала понад 125 млн грн на благодійність, волонтерські ініціативи, допомогу військовим і підтримку пацієнтів у прифронтових регіонах. Значна частина допомоги надходить за прямими запитами від підрозділів на закупівлю аптечок, ліків, тактичну медицину, авто, дронів, РЕБ - усе це оперативно доставляють на передову.

Мережа аптек "Подорожник" з 2022 року спрямувала на благодійність майже 100 млн грн та передала на фронт понад 100 одиниць автотранспорту. Також компанія забезпечує медикаментами шпиталі та підрозділи ЗСУ, купує дрони, засоби зв’язку та тактичну амуніцію. Мережа активно співпрацює з благодійними фондами, зокрема з UNITED24, "Фонд Сергія Притули", "Повернись живим". "Подорожник" також реалізує соціальні проєкти для дорослих і дітей з інвалідністю, інвестує в розвиток науки й фармацевтичної освіти.

Аптека "Бажаємо здоров’я" на постійній основі займається благодійністю. За час повномасштабної війни задонатила більш ніж 31 млн грн на ЗСУ, ТРО та ДСНС, на потреби окремих військових частин та підрозділів, на закупівлю квадрокоптерів та запити від лікарень. Також активно співпрацює з батальоном парамедик БО "БФ "Госпітальєри" й волонтерами. Крім цього, ще активно допомагає дітям у дитячих будинках.

"Аптека 9-1-1" системно опікується дітьми у прифронтових громадах, дитячих будинках, забезпечуючи доступ до турботи, здоров’я й гідного ставлення — навіть у найскладніших умовах. Тільки за пів року у 2025 році компанія допомогла понад 3500 дітям з 10 регіонів України, які залишилися без батьківського піклування.

"Аптека Доброго Дня" разом з фондом Сергія Притули навчила тактичної медицини понад 9,5 тисячі військових. Компанія також стала одним із ключових учасників галузевої ініціативи АПАУ із закупівлі турнікетів для армії — спільними зусиллями аптечна спільнота передала захисникам понад 31 230 сертифікованих турнікетів САТ (Combat Application Tourniquet). У співпраці з ГО "Землячки" започаткувала проєкт Добрий збір для захисниць з метою забезпечення 10 000 комплектів літньої форми на передовій.

Відповідальність, яку демонструє аптечний бізнес сьогодні, творить майбутнє України - сильної країни з європейською системою охорони здоров'я.