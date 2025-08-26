ua en ru
Ответственность аптечного бизнеса: как сети инвестируют в развитие специалистов и поддерживают ВСУ

Вторник 26 августа 2025 10:09 promo
Автор: Сергей Новиков

Для Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) ответственность - не просто соблюдение стандартов, а построение экосистемы доверия между фармацевтами и обществом, отмечает директор ассоциации Ирина Суворова.

РБК-Украина опросило ко Дню независимости известные аптечные сети, как они инвестируют в развитие специалистов и поддерживают ВСУ.

Во время полномасштабной войны построение доверия - приобрело особое значение. Аптеки одними из первых восстанавливали свою деятельность на деоккупированных и прифронтовых территориях вместе с критически важными службами. Несмотря на опасность, обстрелы, отсутствие тепла или света фармацевты выходили на свои рабочие места.

Люди - самая ценная инвестиция

Пять аптечных ритейлеров, которые входят в АПАУ: сеть аптек "АНЦ", "Подорожник", "Аптека 9-1-1", аптека "Бажаємо здоровья" и "Аптека Доброго Дня" - обеспечили более 45 тысяч рабочих мест. Компании постоянно инвестируют в профессиональное развитие своих сотрудников.

"Аптека Доброго Дня" создала корпоративный университет с программами наставничества. Все фармацевты сети аптек "Бажаємо Здоров'я" проходят обязательное онлайн-обучение на собственной платформе, чтобы каждый специалист развивался и получал новые знания, адаптированные к развитию фармации и медицины.

Аптека "АНЦ" использует современную онлайн-платформу LMS и ежегодно отслеживает эффективность работы команды по индексу eNPS, который6 лет демонстрирует стабильный рост.

Стратегия сети основывается на культуре доверия, быстрой и открытой коммуникации с кандидатами, на непрерывном развитии работников. Кроме того, компания инвестирует в образовательные программы и предоставляет гранты для будущих фармацевтов, помогая им развиваться и строить профессиональную карьеру.

Аптечная сеть "Подорожник" имеет собственную систему развития сотрудников всех направлений: фармацевтов, заведующих и управляющих, а также офисных специалистов. И ежемесячно обучает более 1000 сотрудников.

Кроме того, сеть активно развивает уникальный проект "Учебная аптека "Подорожник". Это хаб для стажировки фармацевтов, которые под наставничеством опытных экспертов углубляют знания по фармопике и бизнес-процессам, связанным с работой аптеки. Первую "Учебную аптеку "Подорожник" открыли в прошлом году во Львове, вторая - заработала в Ивано-Франковске в августе 2025.

"Аптека 9-1-1" инвестирует в обучение и развитие своих фармацевтов через комплексную программу "UPTEKA: Академия развития 9-1-1", которая охватывает весь путь профессионального роста специалистов. За десятилетие работы Учебного центра компании подготовку прошли более 12 000 специалистов. В 2024 году "Аптека 9-1-1" открыла в Харькове первый Pharm Hub - пространство для развития, которое сочетает в себе модель современной аптеки, музей истории фармации и образовательную площадку.

Участники АПАУ активно поддерживают государственные социальные инициативы и присоединились к программе "Доступные лекарства" и инициативам "Национальный кэшбек" и "Зимова Підтримка". В 2024 году налоги от пяти аптечных сетей выросли на 20% - до 4,5 млрд грн.

Значительную часть прибыли компании направляют на социальные инициативы и системную поддержку тех, кто защищает Украину.

За последние 3,5 года сеть аптек "АНЦ" направила более 125 млн грн на благотворительность, волонтерские инициативы, помощь военным и поддержку пациентов в прифронтовых регионах. Значительная часть помощи поступает по прямым запросам от подразделений на закупку аптечек, лекарств, тактическую медицину, авто, дронов, РЭБ - все это оперативно доставляют на передовую.

Ответственность аптечного бизнеса: как сети инвестируют в развитие специалистов и поддерживают ВСУ

Сеть аптек "Подорожник" с 2022 года направила на благотворительность почти 100 млн грн и передала на фронт более 100 единиц автотранспорта. Также компания обеспечивает медикаментами госпитали и подразделения ВСУ, покупает дроны, средства связи и тактическую амуницию. Сеть активно сотрудничает с благотворительными фондами, в частности с UNITED24, "Фонд Сергея Притулы", "Вернись живым".

"Подорожник" также реализует социальные проекты для взрослых и детей с инвалидностью, инвестирует в развитие науки и фармацевтического образования.

Ответственность аптечного бизнеса: как сети инвестируют в развитие специалистов и поддерживают ВСУ

Аптека "Желаем здоровья" на постоянной основе занимается благотворительностью. За время полномасштабной войны задонатила более 31 млн грн на ВСУ, ТРО и ГСЧС, на нужды отдельных воинских частей и подразделений, на закупку квадрокоптеров и запросы от больниц. Также активно сотрудничает с батальоном парамедик БО "БФ "Госпитальеры" и волонтерами. Кроме этого, еще активно помогает детям в детских домах.

Ответственность аптечного бизнеса: как сети инвестируют в развитие специалистов и поддерживают ВСУ

"Аптека 9-1-1" системно занимается детьми в прифронтовых громадах, детских домах, обеспечивая доступ к заботе, здоровью и достойному отношению - даже в самых сложных условиях. Только за полгода в 2025 году компания помогла более 3500 детям из 10 регионов Украины, которые остались без родительской опеки.

Ответственность аптечного бизнеса: как сети инвестируют в развитие специалистов и поддерживают ВСУ

"Аптека Доброго Дня" вместе с фондом Сергея Притулы обучила тактической медицине более 9,5 тысячи военных. Компания также стала одним из ключевых участников отраслевой инициативы АПАУ по закупке турникетов для армии - совместными усилиями аптечное сообщество передало защитникам более 31 230 сертифицированных турникетов САТ (Combat Application Tourniquet). В сотрудничестве с ОО "Землячки" начала проект Добрый сбор для защитниц с целью обеспечения 10 000 комплектов летней формы на передовой.

Ответственность аптечного бизнеса: как сети инвестируют в развитие специалистов и поддерживают ВСУ

Ответственность, которую демонстрирует аптечный бизнес сегодня, творит будущее Украины - сильной страны с европейской системой здравоохранения.

