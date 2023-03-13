Відповідає за ППО Москви. Росіяни заявили, що помітили дрони над військовою частиною

Йдеться про військову частину Повітряно-космічних військ РФ у Новій Москві. За даними ЗМІ, дрони вели спостереження за частиною.

Видання зазначає, що дрони піднялися в повітря з лісосмуги та трималися на висоті 200 метрів. У небі над військовою частиною безпілотники знизилися, прокрутились і полетіли.

"Правоохоронці обстежили ліс, але слідів операторів дрона не знайшли. БПЛА були солідного розміру та обладнані біло-червоними сигнальними вогнями", - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, наступного дня один із дронів був помічений неподалік військової частини. Він летів у бік АЗС "Татнафта" поблизу поселення Краснопахорське.