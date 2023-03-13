Отвечает за ПВО Москвы. Россияне заявили, что заметили дроны над военной частью

Речь идет о воинской части Воздушно-космических войск РФ в Новой Москве. По данным СМИ, дроны вели наблюдение за частью.

Издание отмечает, что дроны поднялись в воздух из лесополосы и держались на высоте 200 метров. В небе над военной частью беспилотники снизились, прокружились и улетели.

"Правоохранители обследовали лес, но следов операторов дрона не нашли. БПЛА были солидного размера и оборудованы бело-красными сигнальными огнями", - говорится в сообщении.

По информации издания, на следующий день один из дронов был замечен недалеко от военной части. Он летел в сторону АЗС "Татнефть" близ поселения Краснопахорское.