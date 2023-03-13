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Отвечает за ПВО Москвы. Россияне заявили, что заметили дроны над военной частью

Фото: в Подмосковье возле военной части заметили дроны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Возле военной части в Подмосковье заметили три неопознанных беспилотника. Эта часть обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону столицы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Mash.

Речь идет о воинской части Воздушно-космических войск РФ в Новой Москве. По данным СМИ, дроны вели наблюдение за частью.

Издание отмечает, что дроны поднялись в воздух из лесополосы и держались на высоте 200 метров. В небе над военной частью беспилотники снизились, прокружились и улетели.

"Правоохранители обследовали лес, но следов операторов дрона не нашли. БПЛА были солидного размера и оборудованы бело-красными сигнальными огнями", - говорится в сообщении.

По информации издания, на следующий день один из дронов был замечен недалеко от военной части. Он летел в сторону АЗС "Татнефть" близ поселения Краснопахорское.

Напомним, ранее в России заявили, что в 10 метрах от объекта "Газпрома" в Подмосковье упал беспилотник.

Также сообщалось, что в России заявили о падении "неизвестного летательного аппарата". Инцидент произошел в Республике Адыгея.

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