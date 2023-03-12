ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відповідь на "Валеру"? Білорусь на кордоні з Україною виставила агітаційні борди

Новость на русском →
Білорусь, Неділя 12 березня 2023 16:42
Відповідь на "Валеру"? Білорусь на кордоні з Україною виставила агітаційні борди Ілюстративне фото: Білорусь на кордоні з Україною виставила агітаційні борди (twitter.com/nexta.tv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На українсько-білоруському кордоні з'явилися агітаційні білборди зі кадрами Другої світової війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

На білбордах значиться "Беларусь помнит" та зображені фотознімки з часів Другої світової війни.

Пропагандистське агентство зазначає, що Білорусь "пам'ятає війну, пам'ятає страждання, пам'ятає смерть. Знає що таке фашизм! Пам'ятає Перемогу та своїх героїв".

Нагадаємо, що нещодавно на кордоні України та Білорусі з'явився макет повішеного військового у формі армії РФ, якого українські прикордонники назвали Валерою.

Білоруські прикордонники скаржаться, що бійці ДПСУ нібито намагаються залякати їх погрозами та агресивними діями.

При цьому командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв зазначив, що ситуація на північному кордоні контрольована, а загроза наземних дій ворога низька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Війна Росії проти України кордон з Білоруссю
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
За добу ЗСУ знищили понад 1000 росіян, загалом втрати РФ наблизились до 160 тисяч
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації