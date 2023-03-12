Злякалися манекена? Білоруські прикордонники поскаржилися на українських колег (відео)
Білоруські прикордонники бідкаються через "залякування" українських колег. Військові Білорусь заявили, що українські прикордонники вивісили манекен, аби залякати їх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.
На відео білоруський прикордонник на заставі "Глушковичі" Гомельського району на кордоні з Житомирською областю скаржиться на українських колег. Ролик зняли пропагандисти державного телеканалу Білорусі "ОНТ".
Білорус скаржиться, що нібито бійці ДПСУ намагаються залякати їх погрозами та агресивними діями.
"Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни", - сказав білорус.
Проте українські прикордонники висміяли білоруських військових, які злякалися манекена.
"Ми не лякаємо, ми натякаємо", - зазначили бійці прикордонної служби.
Нагадаємо, Білорусь вкотре продовжила спільні з Росією навчання на своїй території. Таким чином російсько-білоруські навчання триватимуть вже 46 тижнів.
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