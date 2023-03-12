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Злякалися манекена? Білоруські прикордонники поскаржилися на українських колег (відео)

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Мозирь, Неділя 12 березня 2023 09:59
Злякалися манекена? Білоруські прикордонники поскаржилися на українських колег (відео) Фото: білоруські прикордонники скаржаться на бійців ДПСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Білоруські прикордонники бідкаються через "залякування" українських колег. Військові Білорусь заявили, що українські прикордонники вивісили манекен, аби залякати їх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

На відео білоруський прикордонник на заставі "Глушковичі" Гомельського району на кордоні з Житомирською областю скаржиться на українських колег. Ролик зняли пропагандисти державного телеканалу Білорусі "ОНТ".

Білорус скаржиться, що нібито бійці ДПСУ намагаються залякати їх погрозами та агресивними діями.

"Встановлено макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою. Вони вказали, що це військовослужбовець, убитий під Києвом. Це все з метою якогось залякування і психологічного тиску на військовослужбовців, які охороняють державний кордон нашої країни", - сказав білорус.

Проте українські прикордонники висміяли білоруських військових, які злякалися манекена.

"Ми не лякаємо, ми натякаємо", - зазначили бійці прикордонної служби.

Нагадаємо, Білорусь вкотре продовжила спільні з Росією навчання на своїй території. Таким чином російсько-білоруські навчання триватимуть вже 46 тижнів.

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