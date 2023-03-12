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Ответ на "Валеру"? Беларусь на границе с Украиной выставила агитационные борды

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 12 марта 2023 16:42
Ответ на "Валеру"? Беларусь на границе с Украиной выставила агитационные борды Иллюстративное фото: Беларусь на границе с Украиной выставила агитационные борды (twitter.com/nexta.tv)
Автор: Елизавета Драбкина

На украинско-белорусской границе появились агитационные билборды с кадрами Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

На биллбордах значится "Беларусь помнит" и изображены фотографии со времен Второй мировой войны.

Пропагандистское агентство отмечает, что Беларусь "помнит войну, помнит страдания, помнит смерть. Знает, что такое фашизм! Помнит Победу и своих героев".

Напомним, что недавно на границе Украины и Беларуси появился макет повешенного военного в форме армии РФ, которого украинские пограничники назвали Валерой. Белорусские пограничники жалуются, что бойцы ГНСУ якобы пытаются запугать их угрозами и агрессивными действиями.

При этом командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев отметил, что ситуация на северной границе контролируема, а угроза наземных действий врага низка.

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