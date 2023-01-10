Відповідь на успіхи ЗСУ на Кінбурнській косі. Гуменюк відреагувала на обстріл Очакова

"Реакція ворога на наші успіхи бойової роботи, якими ми вже могли звітувати про накриття і техніки, і скупчення військ ворожого на Кінбурнській косі. Відповіддю став удар такий масований", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що росіяни боягузливо заїжджають на Кінбурнську косу, розташовують там техніку, стріляють та негайно тікають звідти, бо знають, що отримають у відповідь.

Так, вона додала, що росіяни отримали необхідну відсіч після цього обстрілу, оскільки українські військові відпрацювали по їхніх позиціях на Кінбурнській косі.

Окрім того, Гуменюк зазначила, що загарбники останнім часом активізували повітряну розвідку - захисники фіксують велику кількість їхніх безпілотників.

"Вчора зранку було збито розвідувального безпілотника, який заходив з моря, безпосередньо на Очаківському напрямку. Ворог намагається зібрати якнайбільше інформації про те, куди завдати удар", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що окупанти завдали удар в напрямку портової інфраструктури - в розподільну вежу, яка координує рух суден по Дніпровсько-Бузькому лиману.

За її словами, це свідчить про те, що ворог продовжують тероризувати напрямок, який Україна намагається залучити до "зернової ініціативи". Вона зазначила, що з боку Росії це є тероризмом - економічним, техногенним та психологічним.

"Адже удари призвели до руйнування будинків цивільних, і люди залишились в холодну пору року без вікон, дахів. І це спричиняє, за розрахунком ворога, психологічний дисбаланс у людей. Але українці стійкі, і вони знають, що краще бути в холоді, ніж з ворогом", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли портову та міську інфраструктуру Очакова Миколаївської області. Було зруйновано кілька адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.

В результаті підступної атаки постраждали 15 людей.

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