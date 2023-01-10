Ответ на успехи ВСУ на Кинбурнской косе. Гуменюк отреагировала на обстрел Очакова

"Реакция врага на наши успехи боевой работы, которыми мы уже могли отчитываться о накрытиях и технике, и скоплении войск вражеского на Кинбурнской косе. Ответом стал удар такой массированный", - сказала она.

Гуменюк отметила, что россияне трусливо заезжают на Кинбурнскую косу, размещают там технику, стреляют и немедленно убегают оттуда, потому что знают, что получат в ответ.

Она добавила, что россияне получили необходимый отпор после этого обстрела, поскольку украинские военные отработали по их позициям на Кинбурнской косе.

Кроме того, Гуменюк отметила, что захватчики в последнее время активизировали воздушную разведку - защитники фиксируют большое количество их беспилотников.

"Вчера утром был сбит разведывательный беспилотник, который заходил с моря, непосредственно на Очаковском направлении. Враг пытается собрать как можно больше информации о том, куда нанести удар", - сказала она.

Гуменюк отметила, что оккупанты нанесли удар в направлении портовой инфраструктуры - в распределительную башню, которая координирует движение судов по Днепровско-Бугскому лиману.

По ее словам, это свидетельствует о том, что враг продолжают терроризировать направление, которое Украина пытается привлечь к "зерновой инициативе". Она отметила, что со стороны России это терроризм - экономический, техногенный и психологический.

"Ведь удары привели к разрушению домов гражданских, и люди остались в холодное время года без окон, крыш. И это влечет за собой, по расчету врага, психологический дисбаланс у людей. Но украинцы стойкие, и они знают, что лучше быть в холоде, чем с врагом", - добавила Гуменюк.

Напомним, вчера россияне обстреляли портовую и городскую инфраструктуру Очакова в Николаевской области. Было разрушено несколько админпостроек, повреждены жилые дома и городская больница.

В результате коварной атаки пострадали 15 человек.

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