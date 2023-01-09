Очаків поцілили реактивними системами залпового вогню, є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Оперативного командування "Південь".

"На жаль, вже 8 поранених, серед них 5 дітей", - повідомляє Сергій Шейхет , начальник поліції Миколаївської області.

Попередньо було відомо про 5 постраждалих цивільних громадян, які звернулися по медичну допомогу.

Сьогодні зранку РБК-Україна повідомляло, що Очаків Миколаївської області обстрілюють окупанти, у регіоні оголошено повітряну тривогу. В окупованому Скадовську та Херсоні повідомляють про вибухи.

Крім того, за даними suspilne.media, вибухи лунали і в Херсоні, а також у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області.

Як повідомлялось, у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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